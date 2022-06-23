ЗСУ можуть відійти з Сєвєродонецької промзони: Гайдай - про ситуацію на Луганщині

ЗСУ можуть відійти з Сєвєродонецької промзони: Гайдай - про ситуацію на Луганщині

Росіяни використовують місцевих як "гарматне м‘ясо", змушуючи воювати проти України

Російські окупанти кинули всі сили та резерви, щоб окупувати всю Луганщину найближчим часом. Бої тривають на всіх напрямках.

Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, у Сєвєродонецькій промзоні вже зруйновано багато захисних споруд. Українські захисники не виключають можливості відходу на нові, більш укріплені позиції.

Гайдай вважає, що у разі окупації Сєвєродонецька люди, що переховуються в укриттях "Азоту", стануть заручниками росіян. Вихід буде тільки на окуповану частину Луганської області. Люди залишаються в укриттях "Азоту" за власним бажанням і на численні прохання евакуюватися, вони відповідали відмовою

Тим часом Лисичанськ перебуває під щільними обстрілами.

"Ми продовжуємо підтримувати життєдіяльність міста, гумвантажі завозяться щоденно, "тиха" евакуація триває - сьогодні виїхали близько 40 людей", - зазначив голова ОВА.

Як стало відомо, на нещодавно окупованих територіях росіяни вже розпочали так звану "фільтрацію". Вони полюють за активістами та людьми, причетними до військової справи, в полі зору також родичі таких категорій людей. Чоловіків змушують йти воювати проти України, тобто використовують як "гарматне м‘ясо".

"Чоловіків на вулицях окупованих територій майже немає, тому їх силоміць змушують йти воювати проти України. Варіанти два: або ти йдеш воювати, або просто зникаєш в невідому напрямку. Лікарні всі забиті пораненими. Постачання продуктів проводиться з перебоями. Окупанти намагаються "віджати" бізнес", - говорить голова ОВА.

Раніше Сергій Гайдай розповів, що росіяни захопили два населені пункти на Луганщині і нищать промисловість у Сєвєродонецьку.

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