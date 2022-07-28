ЗСУ можуть відкинути окупантів на лінію 23 лютого до кінця року: генерал зі США назвав умову

Українські військові зможуть відкинути російських окупантів на так звану лінію 23 лютого до кінця 2022 року, але задля цього треба налагодити швидке надходження озброєння від Заходу.

Активні бойові дії в Україні можуть тривати і взимку.

Про це екскомандувач військами США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес розповів в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Я вважаю, що якщо Захід/США продовжать доставляти все обіцяне швидшими темпами, тоді українські сили зможуть відсунути російські війська до лінії 23 лютого до кінця цього року. Ситуація вже значно змінюється на користь України", – оцінив Годжес.

Він також висловив думку, що українські захисники зможуть звільнити південь держави за наявності потрібного озброєння, зокрема далекобійного.

Окрім того, за словами генерала, треба також покращити логістичні мережі всередині України і, можливо, залучити комерційні компанії зі США або Великої Британії.

Нагадаємо, 27 липня радник керівника Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що у якомусь значенні контрнаступ на півдні України вже триває. Вирішальну роль грають далекобійна артилерія, ракетні системи, авіація.

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