ЗСУ можуть відрізати росіян від Криму вже цього року: експерт розповів, як це може статися

Військові України можуть відрізати росіян в Криму від материка вже цього року. Експерт Роман Світан розповів, як це можливо.

Українські Збройні Сили можуть отримати можливість відрізати російське військове угруповання в Криму від материка.

Про це льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Роман Світан розповів у інтерв'ю OBOZ.UA.

"Це основне завдання (відрізати росіян в Криму від материка - ред.). Спочатку оперативний котел, а до цього треба пошкодити Керченський міст, знищити Керченську поромну переправу та затопити Чорноморський флот. Все це можна зробити цього року, напередодні наземних операцій зі звільнення Криму", - переконаний експерт.

Світан вважає, що це можуть зробити українські спецслужби навіть без участі західних партнерів, без виділення грошей тощо.

"Затопити Чорноморський флот – бачимо, що це можливо. Раз на десять днів ГУР топить російський корабель, а їх залишилося близько пів сотні. По суті, із такою інтенсивністю це на рік роботи. Тим більше, що підключиться СБУ, у них теж є хороші безпілотники. Думаю, цього року на російському Чорноморському флоті можна поставити хрест", - припускає експерт.

Світан вважає, що те саме очікує і Керченський міст: "Доберуться до нього наші фахівці, скреативлять і виведуть із ладу. Тут також є позитивна динаміка".

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міноборони 14 лютого завдало удару по російському флоту в Чорному морі, внаслідок чого було знищено великий десантний корабель росіян "Цезар Куніков". Ураження сталося в територіальних водах України біля Алупки завдяки морським дронам "Magura V5". ТСН.ua зібрав усе, що відомо про операцію проти російського судна.

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