ЗСУ можуть втратити контроль над територіями в Курській області: деталі від AP

Деякі з бойових командирів ЗСУ кажуть про складні умови на передовій.

Військове керівництво РФ стягнуло до Курської області понад 50 тисяч військових. Зокрема, і солдатів з Північної Кореї. Це одна з причин того, що росіяни витіснити ЗСУ з 40% із 984 кв. кілометрів території, яку раніше зайняли українці.

Як повідомляє Associated Press з посиланням на свідчення українських захисників.

Видання пише, що деякі з бойових командирів ЗСУ кажуть про складні умови на передовій. Крім того, військовослужбовці ставлять запитання командуванню навіть про доцільність цієї операції. За словами одного з командирів, деякі з наказів, що отримують його бійці, не відображають реалії на полі бою через погану комунікацію, а запізнілі накази пов'язані з втратами територій.

"Вони (військові - Ред.) не розуміють, де є наша сторона, а де - ворог, що під нашим контролем, а що ні. Вони не розуміють операційну ситуацію. Нам доводиться діяти, покладаючись на власну обачність", - передає AP слова військового.

Зазначається: українські командири кажуть, що вище керівництво неодноразово відхиляло запити змінити оборонні позиції підрозділу. Що більше - іноді люди, які стоять до кінця, виявляються зниклими безвісти. За останні чотири місяці тіла щонайменше 20 українських солдатів не змогли забрати з поля бою - через інтенсивність боїв евакуація була пов'язана з ще більшими жертвами.

Українські солдати кажуть, мовляв, не були готові до агресивної російської відповіді в Курській області. Саме тому тепер не можуть ні контратакувати, ні відступити.

"Іншого виходу немає. Ми будемо тут битися, тому що якщо відступимо до наших кордонів, вони не зупиняться. Вони продовжать просуватися", - сказав один із командирів підрозділу дронів.

Нагадаємо, колишній начальник Генерального штабу, генерал Віктор Муженко повідомив, чому з Курської області ЗСУ не виводять війська. Курську операцію він назвав успішною завдяки вдало реалізованому принципу "раптовості".

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