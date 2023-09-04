"ЗСУ можуть взяти Токмак у кільце і перемолотити росіян": західні ЗМІ про контрнаступ на півдні

Росіяни не мають ресурсу захопити Роботине знову ― і Сили оборони можуть розширювати звільнену ділянку для того, щоб певніше йти в напрямку Токмака (Запорізька область).

Про це пише видання The New York Times.

Цей напрямок ― пріоритетний для росіян, однак ЗСУ можуть взяти місто в кільце. І навіть якщо витіснити росіян звідти одразу не вийде, буде перерізано залізничну гілку через місто, якою забезпечують війська окупантів.

Автори матеріалу пишуть, що недавніми боями в цьому районі українські війська знову перевершили очікування. Вони займають панівні висоти та в кількох місцях долають основну лінію оборони росіян. Якщо операція завершиться успіхом, ЗСУ можуть здійснити прорив на цьому напрямку. Про ймовірність цього свідчить те, що росіянам стає все важче перекидати на цей напрямок резерви ― адже все більший ризик, що ослабнуть інші ділянки фронту й українці зможуть їх прорвати.

"Після того, як ЗСУ на цьому напрямку "перемелють" ще трохи російських підрозділів і подолають оборонні перешкоди на ширшій ділянці, просуватися вперед має стати значно легше", - пише видання.

Нагадаємо, у Міноборони 28 серпня повідомили, що ЗСУ повністю звільнили Роботине. Тим часом російська війська чинять шалений опір, але Збройні Сили України просуваються в бік Новопрокопівки та Очеретуватого.

Українські військові продовжують вести бої в усіх напрямках фронту, однак південний напрямок є основним для наступу. Там є певні успіхи.

Аналітики зазначають, що російські окупанти збільшили кількість авіаційних атак на Мелітопольському напрямку, щоб "перекрити" ними малу кількість військ, призначених для другої лінії оборони.

Читайте також: