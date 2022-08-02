ЗСУ можуть взяти в котел близько 20 тисяч російських окупантів: Жданов розповів, на якому напрямку

Українські військові можуть взяти в котел на півдні до 25 тисяч російських солдатів. Йдеться про напрямок від Херсона до Кривого Рогу.

ЗСУ можуть взяти в котел близько 20 тисяч російських окупантів на напрямку Херсон - Кривий Ріг.

Про це в інтерв’ю ТСН розповів військовий експерт Олег Жданов.

“Від Кривого Рогу до Херсона, на правому березі, можуть бути до 25 тисяч. Фактично всі, хто хотів зайти - зайшли. Інший ешелон, який йшов з Криму, ми розгромили. Решта перебуває там - і тепер ми можемо “зачиняти” дверцята та починати вогневий контроль над всіми мостовими переходами, паромними переправами, над всіми пантонними мостами. І далі продовжувати громити їхні склади і бази забезпечення”, - розповів Олег Жданов.

Нагадаємо, що у РФ злякалися визнання її державою-терористкою і почали погрожувати США "наслідками".

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