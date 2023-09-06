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ЗСУ можуть заблокувати в Бахмуті російських окупантів: за яких умов це може статися

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Максим ЖуравельМаксим Журавель
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ЗСУ можуть заблокувати в Бахмуті російських окупантів: за яких умов це може статися

ЗСУ штурмують позиції ворога навколо Бахмута

Терміни, коли ЗСУ можуть заблокувати окупантів, наразі невідомі.

На Бахмутському напрямку тривають запеклі бої. ЗСУ наступають в районах Кліщіївки, Курдюмівки та Озерянівки. Успіхи української армії на Кліщіївському напрямку може створити серйозну загрозу для постачання російського угруповання.

Про це “24 каналу” розповів офіцер ЗСУ Арті Грін.

за його словами, просування українських військових навіть на п’ять кілометрів може призвести до того, що велика кількість військ РФ буде заблокована.

"Проїзд техніки, евакуація, постачання зброї стане неможливим. Тому точка напруги у районі Бахмута тактично цілком виправдана. У районі Бахмута справжня бійня, особливо на ділянці на південь від Бахмута", - зазначив він.

Водночас про терміни можливого прориву ЗСУ боєць не відповів:

"Терміни боюся сказати", - підкреслив він.

Нагадаємо, що українські війська прагнуть розширити клин біля Роботиного.

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Дата публікації
Перегляди
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