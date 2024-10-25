ЗСУ можуть залишати позиції біля міста на Донеччині: деталі від військового експерта

Наразі ситуація в місті Селидове в Донецькій області критична. Окупанти зайшли безпосередньо до населеного пункту, де тривають бої. ЗСУ можуть залишити свої позиції.

Про це заявив генерал-лейтенант Ігор Романенко розповів в ефірі Radio NV.

З його слів, важливо розуміти, що відбувається навколо міста, як буде продовжуватися логістичне забезпечення бойових дій підрозділів ЗСУ, що там тримають оборону.

"Щодо цього, якщо подивитися на мапу, то ситуація погіршується. Тобто клешні навколо цього міста [стискаються], вони просуваються і здійснюють вогневий вплив на логістичні шляхи. Перспективи негативні для оборони цього міста", - пояснив Романенко.

Експерт вважає, що українські Сили оборони, ймовірно, будуть залишати позиції, щоб зберегти життя наших воїнів:

"Яким би не було важливим це місто, важливіше — виконати завдання щодо знищення якомога більшої [кількості] озброєння, техніки, живої сили ворога і мати менші втрати. А перспективи там, на жаль, негативного порядку для оборонців в зв’язку з тим, що залишилось мало шляхів забезпечення", - додав Ігор Романенко.

Нагадаємо, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж повідомив, що армія РФ просунулася біля міста Селидове в Донецькій області. Зараз тривають флангові бої. Росіянам важливо захопити цей населений пункт, аби піти на Покровськ.

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