ЗСУ можуть залишитися без дронів DJI: "Мадяр" попередив – "ми за крок від зникнення Mavic як явища"

Командир окремої тактичної групи аеророзвідки Роберт Бровді "Мадяр" повідомив, що невдовзі Китай заборонить компанії DJI продавати її дрони до будь-якої країни світу, тож ЗСУ ризикують залишитися зовсім без цих БПЛА.

Про це "Мадяр" розповів у відеозверненні в Мережі із посиланням на отриману від європейських дилерів інформацію.

"Напів гарна новина: 109 дронів ми сьогодні отримали. Перше – це Mavic 3 без тепловізорів. Всі 109 дронів від 21 квітня дуже інтенсивно і швиденько розподілимо, доставимо і розподілимо між підрозділами на Бахмуті", – повідомив Бровді.

Щодо можливої заборони на продаж китайських безпілотників, то він пояснив, що мета Пекіна – не допустити використання цивільних дронів з військовою метою.

"Найближчим часом китайський уряд заборонить китайській компанії DJI, дронами якої користуються всі без виключення літунські підрозділи ЗСУ і воїни, що займаються патрулюванням, коригуванням артилерії, вишукуванням ворожих цілей, скиданням боєприпасів з дронів – всі вони практично з абсолютною ймовірністю залишаться без цих дронів, на залишках. Китайський уряд заборонить найближчим часом компанії DJI продаж у будь-яку країну світу саме тих засобів для того, щоби виконати своє головне завдання – не допустити використання продукції DJI Mavic чи інших дронів, Matrice і всього іншого у військових цілях", – розповів "Мадяр".

За його словами, таку інформацію він отримав від європейських дилерів продукції DJI у різних країнах.

"Кожен із них отримав повідомлення про різке скорочення поставок продукції з метою боротьби з використанням цивільних дронів у військових цілях", – додав командир аеророзвідки.

Він додав, що компанія DJI вже знизала місячні ліміти дронів для дилерів.

"Ота суттєва затримка з постачанням, котра відбулася, – це був лише перший дзвіночок з приводу уповільнення здійснення поставок китайським виробником по всіх ринках. Друге – від сьогодні в 10 разів понизив виробник кількість місячних лімітів для європейських дилерів. Наприклад, якщо один дилер отримував 300 бортів для продажу, то від сьогодні вони їх отримують 25-30 одиниць на місяць. Це настільки мізерна цифра, що ми за крок від зникнення Mavic як явища", – попередив Бровді.

Тож він закликав українських захисників дуже обережно поводитися із залишками тих дронів, які вони ще на сьогодні мають.

"Не застосовуйте їх там, де немає в цьому прямої потреби. Можливо, зменшіть кількість роботи зі скидами. Можливо, не використовуйте ті Mavic без підсилювальних антен, без відповідних заходів безпеки, що збережуть вам ту техніку якомога довше", – сказав "Мадяр".

Нагадаємо, враніше The Guardian із посиланням на трьох українських операторів дронів повідомило, що безпілотники DJI можуть припинити бути ефективними полі бою вже через три-чотири місяці, адже окупанти навчилися їх глушити. На думку одного з операторів, аби замінити DJI, необхідне поєднання більш далекобійних, проте дорожчих розвідувальних дронів, що працюють у тилу.

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