ЗСУ можуть зазнати "шалених втрат", якщо США припинять допомогу Україні – Independent

У виданні припускають, що російські війська краще підготовлені до цієї зими війни порівняно з Україною, яка цього літа витратила багато зусиль і ресурсів на довгоочікуваний контрнаступ.

Серед передових сил України зростає почуття тривоги через скорочення поставок зброї та боєприпасів, а також ознак того, що прихильність міжнародних партнерів слабшає.

Про це пише Independent з посиланням на анонімних високопоставлених українських військових.

За словами журналістів, українські військові побоюються, що російські війська можуть прорвати наші оборонні лінії в районі Авдіївки та забезпечити перемогу Росії, якщо США не зобов’яжуться надати більше допомоги.

"Дуже складна ситуація, дуже складна, але хлопці з Сил оборони тримаються", – розповів в коментарі виданню голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

Барабаш припускає, що якщо допомога США припиниться, це призведе до величезних втрат як серед особового складу, так і серед місцевого цивільного населення. "Лінія оборони може змінитися і це призведе до шалених втрат, як це було на початку повномасштабної війни", – каже він.

"Протягом останніх п’яти днів ворог активно застосовує десятки одиниць техніки. Наші військові спалюють це обладнання; майже все збито. Противник тисне майже з 16 напрямків саме по лінії оборони Авдіївки. Найважливішими для їхніх атак є Авдіївський коксохімзавод і Степове. І, звичайно, напрямок на Первомайськ, Опитне, Водяне, куди намагаються зайти з флангів", – додав голова Авдіївської МВА.

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У виданні припускають, що російські війська краще підготовлені до цієї зими порівняно з Україною, яка цього літа витратила багато зусиль і ресурсів на довгоочікуваний контрнаступ, який приніс лише невеликі територіальні здобутки .

Дмитро Лазуткін, речник 47-ї окремої механізованої бригади України, яка утримує північні околиці Авдіївки, каже, що ні для кого не секрет, що західні поставки зброї – це те, що дозволило його військовим поки що протистояти натиску набагато більшого сусіда.

За його словами, Україна стикається з безжальним ворогом в Авдіївці, а російські війська навіть не зупиняються, щоб забрати тіла своїх полеглих солдатів

Інший високопоставлений український командир, який побажав залишитися неназваним, сказав, що у Сил оборони Авдіївки достатньо боєприпасів, щоб вистояти на нинішніх позиціях, але недостатньо, щоб "змусити Росію зупинитися", якщо ситуація загостриться.

"Ця війна стала війною на виснаження, і ми повинні деякий час утримувати лінію, щоб перемогти. Ми дійсно залежимо від міжнародної підтримки.

Звичайно, це не означає, що ми припинимо боротьбу без сторонньої допомоги. У нас надто багато прикладів перед очима, щоб знати, що ця війна – геноцид, і ніхто тут не хоче, щоб його місто розділило долю Бучі чи Маріуполя. Йдеться лише про кількість втрат, які ми матимемо в нашій боротьбі", – сказав він.

Нагадаємо, 16 листопада президент США Джо Байден підписав закон про тимчасовий бюджет, який не передбачає допомоги Україні.

Пізніше стало відомо, що Конгрес США пішов на канікули, не ухваливши допомогу Україні.

Тим часом у Білому домі попередили, що наразі у бюджеті Сполучених Штатів, з якого виділяють допомогу Україні, залишився 1 мільярд доларів.

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