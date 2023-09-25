ЗСУ можуть здійснити значний прорив на півдні: аналітики назвали ключові умови

У окупантів не вистачає сил для зміцнення оборони.

Українські захисники під час контрнаступальних дій зможуть досягти на південній лінії фронту значного оперативного прориву.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

На думку експертів, значний успіх Сил оборони України на південному напрямку буде вірогіднішим, якщо:

російські загарбники не мають необхідних резервів та бойової міці для підтримки своєї оборони у західній частині Запорізької області;

бійці ЗСУ зберігають достатню бойову міць, щоб продовжувати наступ після виснаження бойової могутності ЗС РФ;

російські оборонні позиції за нинішнім районом бойових дій не так сильно заміновані та добре підготовлені, як укріплення, які вже прорвали українські війська.

Аналітики відзначають, що ця гіпотеза недійсна, якщо будь–яке з цих припущень буде невірним, та додають при цьому, що "є ознаки того, що ці припущення залишаються чинними на момент написання цієї статті".

Експерти продовжують вважати, що ЗС РФ не мають достатніх сил, розгорнутих у Західній Запорізькій області в Україні, щоб повністю укомплектувати свою ешелоновану оборону.

Також фахівці вважають, що ЗСУ повинні мати можливість діяти через російські польові укріплення швидше, якщо вони не будуть належним чином укомплектовані.

Раніше командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що українським військовим необхідно дійти принаймні до міста Токмак, тому найбільший прорив у контрнаступі ще попереду.

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що російське командування використало всі резерви, щоб зупинити просування ЗСУ.

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