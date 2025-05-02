Ситуація на Покровському напрямку / © Associated Press

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На Покровському напрямку ворог продовжує вперто атакувати Сили оборони України через те, що намагається виконати завдання, які були поставлені раніше. Але загарбники потрапили у пастку, коли вийшли на позиції, які важко втримати.

Про це в етері Еспресо розповів директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

Повідомлення від Генерального штабу показують, що саме Покровським напрямок наразі лишається одним з найгарячішим вздовж лінії фронту.

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«Крім того, зараз відмічається, що у противника в положенні якраз на цьому напрямку не все добре, і він кидає тоді туди найбільші резерви для того, щоб покращити своє положення. Річ у тім, що оте просування усіма силами, яке було, воно призвело до того, що росіяни потрапили у пастку, коли вийшли на місцину, на якій їм не можна закріпитися. Тому що основною метою було взяття міста Покровськ і, відповідно, вихід на цей рубіж і тоді б у разі його взяття це дало противнику змогу більш впевнено себе відчувати», — розповів він.

Рябих заявив, що натомість Збройні сили України збільшили власні резерви, що дає можливість припускати, що загарбники будуть відкинуті з тих позицій, які вони зараз займають.

«Наразі за умови збільшення резервів з боку Сил оборони України і виділення додаткових сил на цей напрямок, то противник має всі шанси бути відкинутий або змушений відійти на більш вигідні позиції, які знаходяться значно східніше, що пов’язано з існуючим рельєфом на цьому напрямку. Ну і в цілому відмічається, що противник продовжує здійснювати штурми, але відзначати, що саме на східному напрямку зараз, як відзначають і закордонні видання, все більше і більше зараз Сили оборони тримаються за рахунок нарощування саме безпілотної складової, що дозволяє створювати так звані kill zone і стримувати противника. На що противник намагається відповідати штурмами на мопедах, мотоциклах для того, щоб намагатися якомога швидше проходити цю зону, де є гарантоване ураження його з огляду на нарощення потенціалу безпілотних систем, які є в розпорядженні Сил оборони України», — зазначив військовий експерт.

Раніше повідомлялося, що керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявив, що основні сили РФ зосереджуються на двох ділянках фронту — Покровському та Лиманському напрямках на Донеччині, що свідчить про підготовку до можливої літньої наступальної кампанії.

Ми раніше інформували, що російські війська після заяв про «тимчасове перемир’я» активізували бойові дії по всій лінії фронту.