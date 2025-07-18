ЗСУ можуть вибити війська РФ з однієї області: подробиці від військових

Танк.

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Українські Збройні сили мають всі шанси вибити армію РФ з території Сумської області. Однак для цього потрібен час. Зараз окупаційні сили на цій ділянці фронту зупинені.

Про це заявив керівник пресслужби 15-го мобільного прикордонного загону бригади ДПСУ "Сталевий кордон" Іван Шевцов в ефірі “Еспресо”.

"Сьогодні ми маємо всі шанси, щоб відбити всі окуповані ворогом території Сумщини. Зараз Сили оборони над цим активно працюють. Вже є кілька звільнених населених пунктів. Ми підтягуємо на цей напрямок резерви й працюємо над тим, щоб знищити ворога", - повідомив Шевцов.

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За словами Шевцова, тип місцевості на цій ділянці фронту не дозволяє швидко рухатись. Однак ЗСУ вдалось зупинити росіян. Зараз Сили оборони України проводять контрнаступальні дії.

"Зараз за Юнаківкою ми намагаємось вибити ворога. Місцевість там характеризується великою кількістю лісів. Саме тому на це потрібен час. Варто також зазначити, що всі населені пункти, які перебувають в зоні бойових дій, фактично зруйновані. Там цілих будинків не лишилось, лише одні руїни", - пояснив Шевцов.

Нагадаємо, за інформацією військового експерта Костянтина Машовця, на Сумському напрямку ЗСУ змогли вклинитися в оборону російської окупаційної армії на кількох ділянках. Армії РФ загрожує оточення. Так, в районі Олексіївки російські підрозділи фактично оточені з флангів.

"Передовим підрозділам ЗСУ внаслідок низки успішних контратакувальних дій вдалося поставити росіян у дуже складну ситуацію. Зараз ЗСУ мають два досить глибоких у тактичному сенсі вклинення у напрямку Варачине – Новомиколаївки та на схід Олексіївки. Це об'єктивної точки зору загрожує противнику оточенням його передових підрозділів на цій ділянці", - наголосив військовий експерт.

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Дата публікації 17:29, 14.07.25 Кількість переглядів 121 Пекло на Донеччині: Покровськ і Мирноград – під загрозою кільця