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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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ЗСУ можуть вийти з важливого міста на Донеччині: оглядач повідомив про загрозу

Хоч українські військові поламали плани окупантів, але Сили ЗСУ в місті закінчуються.

Автор публікації
Олена Капнік Олена Капнік
Торецьк.

Торецьк. / © скриншот з відео

Оборона Торецька в Донецькій області триває дев’ять місяців. Втім, ймовірно, ЗСУ доведеться вийти з цього міста.

Про це заявив військовий оглядач Богдан Мірошников.

“З Торецька, на жаль, гарних новин немає. Схоже, що вже й не буде. Так, бої в місті тривають 9 місяців і ворог заплатив шалену ціну з просування на 8-9 км по глибині”, - написав він.

За його словами, окупанти так і не підібралися до Костянтинівки, що було їхньою метою. Втім, “у всього є межа”.

“Зараз до неї повільно підходять можливості нашого торецького гарнізону. Торецьк, найімовірніше, буде втрачено. Питання лише в тому, якою мірою ми зможемо зберегти потенціал для оборони надалі", - наголосив оглядач.

Мірошников каже, що географія місцевості сприяє обороні. Однак ворог посилюється і “намагатиметься все ж таки виконати завдання і підійти до Костянтинівки”.

“Краматорсько-словʼянська агломерація є головною метою ворога у війні на даний момент. Костянтинівка, Сіверськ, Лиман та Ізюм є важливими складовими цього пазлу”, - додав військовий оглядач.

Як повідомлялося, Росія готує новий наступ. За словами військовослужбовця ЗСУ Кирила Сазонова, росіяни готують поповнення і накопичують резерви.

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