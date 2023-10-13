ЗСУ на Авдіївському напрямку дроном філігранно знищили російський танк (відео)

Танк спочатку отримав удар від дрону, а потім підірвався на міні.

Українські військові на Авдіївському напрямку філігранно знищили російський танк.

Відповідне відео на своїй сторінці в соцмережі опублікував журналіст Юрій Бутусов.

Українські військові 59-ї окремої мотопіхотної бригади запустили ударний дрон по російському танку Т-80. Після чого він зупинився, потім з’їхав з дороги та підірвався на протитанковій міні. Від цього його буквально розірвало. В цей же момент за ним їхав інших ворожий танк.

ЗСУ на Авдіївському напрямку філігранно знищили російський танк

Нагадаємо, що українські захисники знищили 6 танків російських загарбників на Бахмутському напрямку за один день.

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