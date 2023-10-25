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ЗСУ на Авдіївському напрямку феєрично знищили російський десант (відео)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
Перегляди
3306
Час на прочитання
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ЗСУ на Авдіївському напрямку феєрично знищили російський десант (відео)

Спалена техніка росіян / фото ілюстративне / Фото: Національна гвардія України

Окупанти з “машини” буквально вилетіли, деякі з них загинули відразу.

Українські військові феєрично знищили російську техніку з десантом, які намагалися під’їхати до позицій Сил оборони на Авдіївському напрямку.

Відповідне відео на своїй сторінці в соцмережі опублікував журналіст Юрій Бутусов.

На кадрах видно, як в бік українських позицій їде російська важка техніка з особовим складом десантників всередині. Якоїсь миті в “мотолигу” влучили Сили оборони України, після чого техніка росіян буквально розірвалася - там почав вибухати боєкомплект.

Окупанти з “машини” буквально вилетіли, деякі з них загинули відразу, інші - намагалися загасити на собі вогонь. 

“Феєричне знищення російської "мотолиги" з десантом, яка необачно наважилася впритул під'їхати до позицій ЗСУ на Авдіївському напрямку. Після вибуху з ворожої бронемашини почали масово вистрибувати окупанти, що палають, які тут же потрапляли в приціл наших воїнів”, - написав Юрій Бутусов.

ЗСУ на Авдіївському напрямку феєрично знищили російський десант

ЗСУ на Авдіївському напрямку феєрично знищили російський десант

Нагадаємо, що ЗСУ вразили російський бліндаж на Запоріжжі.

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Дата публікації
Перегляди
3306
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