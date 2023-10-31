ЗСУ на Авдіївському напрямку філігранно “мінуснули” 300-тисячного окупанта (відео)

Українські військові на Авдіївському напрямку, ймовірно, ліквідували ювілейного 300-тисячного російського окупанта.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав журналіст Юрій Бутусов.

“На перший погляд, здавалося б, буденне знищення двох окупантів на Авдіївському напрямку. Якби не те, що один із них цілком міг виявитися тим самим ювілейним 300-тисячним ліквідованим російським військовослужбовцем від початку повномасштабного вторгнення згідно з підрахунками Генштабу”, - написав Бутусов і прикріпив до публікації відео.

На кадрах видно, як дорогою йдуть кілька російських військових. Якоїсь миті в них прилітає так, що на “концерт до Кобзона” вирушило одразу двоє загарбників. Інші два, які йшли поряд, повільно, але все ж змогли втекти.

ЗСУ на Авдіївському напрямку “мінуснули” ювілейного окупанта

Нагадаємо, що під час наступу російської армії під Авдіївкою від 10 жовтня окупанти зазнали величезних втрат, а саме понад 6500 осіб.

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