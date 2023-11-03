ЗСУ на Авдіївському напрямку нищать окупантів: Генштаб повідомив останні новини з передової

Українські війська продовжують ведення оборони на сході та півдні, наступальної операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Протягом минулої доби відбулося 50 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області, де наші захисники відбили близько 10 атак противника.

На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Бахмутському напрямку окупанти безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районах Кліщіївки та Андріївки. Тут наші захисники відбили близько 10 атак. Також противник вів безуспішні штурмові дії біля Південного Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону та завдають противнику значних втрат. Безуспішними були наступальні дії окупантів біля населених пунктів Степове, Тоненьке, Сєверне, Первомайське Донецької області. Тут Сили оборони відбили близько 10 атак ворога.

На Мар’їнському напрямку загарбники вели безуспішні штурмові дії в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські воїни відбили понад 20 атак.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії поблизу Пречистівки та Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Роботиного Запорізької області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Втрати ворога

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію РЕБ, склад боєприпасів, 8 артилерійських засобів, а також іншу важливу ціль противника.

Раніше Генштаб повідомив, що у ніч проти 3 листопада Росія завдала чергового удару по Україні. Окупанти застосували 38 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" та 1 керовану авіаційну ракету Х-59.

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