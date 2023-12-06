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ЗСУ на Бахмутському напрямку потужно вгатили зі "Стугни" по БМП російських окупантів (відео)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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ЗСУ на Бахмутському напрямку потужно вгатили зі "Стугни" по БМП російських окупантів (відео)

Фото: Скріншот

Техніку окупантів вразили з протитанкового ракетного комплексу "Стугна".

Українські військові на Бахмутському напрямку із протитанкового ракетного комплексу знищили броньовану машину піхоти російських окупантів.

Відповідне відео опублікували в пресслужбі 1 Окремої Бригади Спеціального Призначення ім. Івана Богуна.

Як стало відомо, БМП російських окупантів вразили українські бійці спеціального призначення імені Івана Богуна в районі ведення бойових дій на Бахмутському напрямку.

На кадрах видно, як Сили оборони запускають в бік окупантів боєприпас, який вже через декілька секунд прицільно влучає у важку техніку військових злочинців РФ.

ЗСУ із “Стугни” філігранно знищили російську БМП

ЗСУ із “Стугни” філігранно знищили російську БМП

Нагадаємо, що Росія під Куп'янськом кидає на передову росіян, які щойно взяли до рук зброю.

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Дата публікації
Перегляди
1234
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