ЗСУ на Бахмутському напрямку потужно вгатили зі "Стугни" по БМП російських окупантів (відео)

Техніку окупантів вразили з протитанкового ракетного комплексу "Стугна".
Українські військові на Бахмутському напрямку із протитанкового ракетного комплексу знищили броньовану машину піхоти російських окупантів.
Відповідне відео опублікували в пресслужбі 1 Окремої Бригади Спеціального Призначення ім. Івана Богуна.
Як стало відомо, БМП російських окупантів вразили українські бійці спеціального призначення імені Івана Богуна в районі ведення бойових дій на Бахмутському напрямку.
На кадрах видно, як Сили оборони запускають в бік окупантів боєприпас, який вже через декілька секунд прицільно влучає у важку техніку військових злочинців РФ.
Нагадаємо, що Росія під Куп'янськом кидає на передову росіян, які щойно взяли до рук зброю.
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