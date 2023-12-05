ЗСУ на Бахмутському напрямку потужно знищили російський танк (відео)

Безпілотник по танку вгатив так, що у того почав вибухати боєкомплект.
Українські військові філігранно знищили на Бахмутському напрямку російський танк Т-72Б3 вартістю 3,5 мільйони доларів. Поцілили у важку техніку ударним безпілотником.
Відповідне відео з’явилося на сторінці журналіста Юрія Бутусова.
Як зазначається, ворожу техніку виявили бійці роти ударних БпАК “АХІЛЛЕС” та спільно з аеророзвідкою 80 ОДШБр завдали по ній потужного удару. Цієї миті російський танк пересувався дорогою, на башті перебував окупант, який, побачивши безпілотник, намагався схопити зброю та сховатися з нею в середині. Проте не встиг.
Безпілотник по танку вгатив так, що у того почав вибухати боєкомплект. Як підсумок - у російських окупантів мінус один танк Т-72Б3 вартістю 3,5 мільйони доларів.
Нагадаємо, що ЗСУ на деяких напрямках переходять до стратегічної оборони.
Читайте також:
- “Найбільш обстрілювана дорога”: волонтер розповів, як встановив “головну ялинку країни” під Бахмутом (відео)
- Ракетний удар по медзакладу в Херсоні: постраждали четверо лікарів
- Ситуація на Таврійському напрямку: окупанти поновили використання штурмовиків Су-25 та вертольотів Ка-52