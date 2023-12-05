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ЗСУ на Бахмутському напрямку потужно знищили російський танк (відео)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
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ЗСУ на Бахмутському напрямку потужно знищили російський танк (відео)

Російський танк / Фото: Скріншот

Безпілотник по танку вгатив так, що у того почав вибухати боєкомплект.

Українські військові філігранно знищили на Бахмутському напрямку російський танк Т-72Б3 вартістю 3,5 мільйони доларів. Поцілили у важку техніку ударним безпілотником.

Відповідне відео з’явилося на сторінці журналіста Юрія Бутусова.

Як зазначається, ворожу техніку виявили бійці роти ударних БпАК “АХІЛЛЕС” та спільно з аеророзвідкою 80 ОДШБр завдали по ній потужного удару. Цієї миті російський танк пересувався дорогою, на башті перебував окупант, який, побачивши безпілотник, намагався схопити зброю та сховатися з нею в середині. Проте не встиг.

Безпілотник по танку вгатив так, що у того почав вибухати боєкомплект. Як підсумок - у російських окупантів мінус один танк Т-72Б3  вартістю 3,5 мільйони доларів.

ЗСУ на Бахмутському напрямку потужно знищили російський танк

ЗСУ на Бахмутському напрямку потужно знищили російський танк

Нагадаємо, що ЗСУ на деяких напрямках переходять до стратегічної оборони.

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Дата публікації
Перегляди
346
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