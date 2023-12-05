ЗСУ на деяких напрямках переходять до стратегічної оборони: експерт пояснив, для чого це потрібно

Якнайшвидша розбудова інженерних і фортифікаційних споруд важлива з кількох причин.
Українські військові на деяких напрямках переходять у стратегічну оборону. Це пов'язано з браком потрібного озброєння й погіршенням погодних умов.
Про це “24 Каналу” розповів військовий експерт Владислав Селезньов.
Як зазначається, українське військово-політичне керівництво заявило, що наші війська переходять на деяких напрямках у стратегічну оборону.
"Відповідь на це запитання напряму залежить від ресурсних можливостей нашого оборонно-промислового комплексу й готовності наших західних партнерів передавати всі потрібні складові військово-технічної допомоги", – наголосив Владислав Селезньов.
Він також додав, що якнайшвидша розбудова інженерних і фортифікаційних споруд важлива з кількох причин.
- Укріплення полегшать становище українських військових, оскільки в добре захищених спорудах набагато легше вести оборонні бої.
- Вони збережуть життя й здоров'я наших воїнів.
Додамо, що подібні фортифікаційні споруди потрібні на гарячих напрямках, зокрема - на Авдіївському. Там доволі загрозлива ситуація для українських захисників, адже ворог не шкодує своєї живої сили. Нашим бійцям важливо мати змогу відійти в будь-який момент.
Нагадаємо, що окупанти поступово просуваються через руїни Мар'їнки.
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