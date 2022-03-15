ЗСУ на деяких напрямках пішли у контрнаступ, тривають бої за звільнення околиць Маріуполя - Генштаб

ЗСУ на деяких напрямках пішли у контрнаступ, тривають бої за звільнення околиць Маріуполя - Генштаб

На Луганщині протягом дня захисники України знищили п’ять РСЗВ БМ-21 “Град” з боєприпасами до них, три танки Т-72, одну БМП-3 та понад 15 військовослужбовців противника.

Збройні Сили України виконують поставлені завдання щодо відсічі збройної агресії проти України.

Про це йдеться у зведеннях Генштабу ЗСУ від 15 березня.

"Розгорнуті частини резерву на визначених напрямках перегруповані та перейшли у контрнаступ. Тривають бої за звільнення околиць Маріуполя. Воїнами полку “Азов” було розбито один з підрозділів 22-ї окремої бригади спеціального призначення збройних сил російської федерації. На Луганщині протягом дня захисники України знищили п’ять РСЗВ БМ-21 “Град” з боєприпасами до них, три танки Т-72, одну БМП-3 та понад 15 військовослужбовців противника. Ці дані уточнюються", - йдеться у повідомленні

Нагадаємо, триває наступальна операція проти України. Ворога зупинено. Не досягнувши мети у встановлені терміни, він несе втрати у живій силі та техніці.

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