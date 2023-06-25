Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ЗСУ на Донбасі розгромили третій батальйон 57 гвардійської мотострілецької бригади РФ — Білецький

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
1637
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
ЗСУ на Донбасі розгромили третій батальйон 57 гвардійської мотострілецької бригади РФ — Білецький

ЗСУ зачистили плацдарм ворога на березі каналу Сіверський Донець-Донбас / Фото: Associated Press

ЗСУ повністю зачистили плацдарм ворога на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас

Українські військові з 1 механізованого батальйону 3ОШБр розгромили третій батальйон 57 гвардійської мотострілецької бригади РФ.

Про це повідомив командир Третьої окремої штурмової бригади полковник Андрій Білецький.

"Сьогодні бійці 1 механізованого батальйону 3ОШБр розгромили третій батальйон 57 гвардійської мотострілецької бригади рф. З їхнього боку 30 200х, десятки поранених і з десяток полонених", - повідомив Білецький.

Він зазначив, що таким чином ЗСУ повністю зачистили плацдарм ворога на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні сили України під час контрнаступу звільнили території під Красногорівкою на Донеччині, які були під окупацією від 2014 року

Крім того, ми раніше інформували, що ЗСУ прорвали російську оборону на північ від Роботиного Запорізької області та просунулися в межах 1,5 км.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1637
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація