ЗСУ на Донбасі розгромили третій батальйон 57 гвардійської мотострілецької бригади РФ — Білецький

Українські військові з 1 механізованого батальйону 3ОШБр розгромили третій батальйон 57 гвардійської мотострілецької бригади РФ.

Про це повідомив командир Третьої окремої штурмової бригади полковник Андрій Білецький.

"Сьогодні бійці 1 механізованого батальйону 3ОШБр розгромили третій батальйон 57 гвардійської мотострілецької бригади рф. З їхнього боку 30 200х, десятки поранених і з десяток полонених", - повідомив Білецький.

Він зазначив, що таким чином ЗСУ повністю зачистили плацдарм ворога на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні сили України під час контрнаступу звільнили території під Красногорівкою на Донеччині, які були під окупацією від 2014 року.

Крім того, ми раніше інформували, що ЗСУ прорвали російську оборону на північ від Роботиного Запорізької області та просунулися в межах 1,5 км.

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