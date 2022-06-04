ЗСУ на Донбасі відбили п'ять атак ворога, на трьох локаціях ще тривають бої

ЗСУ на Донбасі відбили п'ять атак ворога, на трьох локаціях ще тривають бої

Українські захисники зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили впродовж 4 червня відбили 5 атак ворога.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі Донбасу збили бойовий гелікоптер К-52, та 2 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Про це повідомляє Угруповання Об'єднаних сил.

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За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

3 танка;

4 артилерійські системи;

11 бойових броньованих машин;

26 одиниць автомобільної техніки.

"Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах", - йдеться у повідомленні.

Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Донбасу. Впродовж 4 червня російські військові обстріляли близько 30 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 27 цивільних об’єктів, з них 24 житлові будинки, дитячий табір, підприємство "АЗОТ" та сільськогосподарське підприємство. В результаті цих обстрілів загинуло 2 цивільні особи, ще 8 отримали поранення різних ступенів тяжкості.

За даними вечірнього зведення Генштабу ЗСУ, окупанти продовжують обстрілювати населені пункти у Східній операційній зоні з усього озброєння, яке мають.

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