ЗСУ на Донбасі відбили п'ять атак ворога, на трьох локаціях ще тривають бої

Українські захисники зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили впродовж 4 червня відбили 5 атак ворога.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі Донбасу збили бойовий гелікоптер К-52, та 2 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".
Про це повідомляє Угруповання Об'єднаних сил.
За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:
- 3 танка;
- 4 артилерійські системи;
- 11 бойових броньованих машин;
- 26 одиниць автомобільної техніки.
"Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах", - йдеться у повідомленні.
Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Донбасу. Впродовж 4 червня російські військові обстріляли близько 30 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 27 цивільних об’єктів, з них 24 житлові будинки, дитячий табір, підприємство "АЗОТ" та сільськогосподарське підприємство. В результаті цих обстрілів загинуло 2 цивільні особи, ще 8 отримали поранення різних ступенів тяжкості.
За даними вечірнього зведення Генштабу ЗСУ, окупанти продовжують обстрілювати населені пункти у Східній операційній зоні з усього озброєння, яке мають.
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