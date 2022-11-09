ЗСУ на Донбасі знищили майже всю російську бригаду морської піхоти: Арестович розповів деталі

Ще на початку вторгнення бійці бригади проскочили українські позиції, проте врешті потрапили в пастку ЗСУ.

Російська 155-та бригада морської піхоти тихоокеанського флоту, яка нещодавно скаржилася на величезні втрати на Донбасі, раніше була задіяна в Маріуполі, де дуже сильно "вигребла" від українських бійців.

Про це радник Офісу президента Олексій Арестович розповів у рзмові з російським опозиціонером,юристом Марком Фейгіним.

Радник ОП додав, що після цього 155 бригаду "відкотили" і вона поповнювала свою боєздатність.

"Зараз за даними джерел, у підрозділу від 30% до 70% безповоротних втрат. Після наступу на Донбасі росіяни сказали, що в бригаді загинули більше бійців, ніж у першій "Чечн"і. А в першій "Чечні" загинули 63 людини вбитими. Ну якщо тут більше, то 64 – мінімум. Але з того часу минуло ще 5 діб і вони написали колективний лист губернатору, що, мовляв, "розберіться з нашими полководцями", а це для будь-якої армії є недоброю ознакою", – розповів Арестович.

Він продовжив, що через два дні російські військові отримали відповідь від губернатора, де той вказав, що "втрати перебільшені, просто ми жорстко наступаємо".

"А суть наступу в чому? На початку вони (росіяни – ред.) на радощах проскочили наші перші позиції, чекаючи, що "укроп здригнеться і побіжить", а "укроп" не здригнувся і не побіг! Тому вони заскочили ближче до Павлівки і все постачання і вивезення поранених, і все інше йде в коридорі з наших двох посадок", – розповів радник ОП..

Він додав, що на сьогодні втрати окупантів біля Павлівки складають сотні людей.

Втрати 155 бригади

Нещодавно російські військові блогери опублікували та поширили лист, у якому стверджується, що російське військове керівництво "кинуло" 155 бригаду морської піхоти РФ в "незрозумілий наступ" під Павлівкою на Донеччині. Там протягом чотирьох днів бригада зазнала втрат близько 300 убитими, пораненими та зниклими безвісти, а також втратила половину техніки.

Серед цих 300 військових – фактично всі штурмовики, повідомив військовослужбовець ЗСУ та громадський діяч Євген Карась. Він також сказав, що за даними надійних джерел, справді 75% учасників штурму із лав морської піхоти загинули.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що до окупованого Донецька скеровано групу представників слідчого комітету РФ, які розслідуватимуть значні втрати 155-ї окремої бригади морської піхоти.

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