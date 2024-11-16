На Донецькому напрямку "задвухсотили" адміністратора одного з найбільших Z-каналів Росії

Українськими бійцями ліквідовано високопоставленого окупанта, адміністратора Z-каналу-мільйонника.

Про це повідомив український блогер Денис Казанський в Telegram.

На фронті став "вантажем 200" високопоставлений російський військовий Єгор із позивним "Щит". Прізвище та посаду свого ліквідованого адміністратора Z-канал приховує.

Ймовірно, він обіймав керівну посаду у підрозділі ВДВ окупаційної армії РФ. У жалобному посту йдеться, що він був "офіцером та командиром".

"На Донецькому напрямку під час проведення штурмових дій у стрілецькому бою загинув один із адмінів проекту "Архангел Спецназу" Єгор "Щит"", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Північна Корея посилила свій військовий контингент у Курській області РФ, де відбувається спецоперація ЗСУ, ракетними системами та артилерією великої дальності.

Читайте також: