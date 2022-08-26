ЗСУ на двох найбільш "гарячих" напрямках відбили атаки окупантів: яка ситуація із вторгненням РФ на сході

Російські військові продовжують спроби наступати на сході, але зазнають втрат і відходять.

Зокрема, протягом 26 серпня ворог намагався відновити наступ на Слов’янському напрямку, на Бахмутському - вів штурмові дії в напрямках населених пунктів Соледар, Бахмутське, Бахмут та Кодема, а на Авдіївському - намагався покращити тактичне положення в напрямку населеного пункту Невельське.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 26 серпня.

Також читайте Ворог зосередив зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області - Генштаб

На Слов’янському напрямку противник намагається відновити наступ у напрямку населеного пункту Барвінкове. Зафіксовано обстріли поблизу Чепіля, Бражківки, Богородичного та Костянтинівки. Завдав авіаударів біля Бражівки та Залимана. Вів наступальний бій у напрямку Карнаухівки, успіху не мав, відійшов. Вів повітряну розвідку в районі Нової Дмитрівки.

"На Краматорському напрямку ворог здійснював обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Тетянівка, Івано-Дар’ївка, Званівка та Григорівка. Завдав авіаційних ударів поблизу Спірного та Сіверська. Вів повітряну розвідку біля Тетянівки", - зазначили у Генштабі.

На Бахмутському напрямку, за даними українських військових, ворог завдав вогневого ураження із танків, ствольної артилерії та РСЗВ у районах населених пунктів Тихонівка, Васюківка, Соледар, Бахмут та Шуми. Задіяв авіацію для ударів біля Яковлівки та Кодеми. Окупанти намагалися вести штурмові дії в напрямках населених пунктів Соледар, Бахмутське, Бахмут та Кодема, успіху не мали.

На Авдіївському напрямку противник здійснював обстріли в районах Олександрополя, Нью-Йорка, Новобахмутівки, Нетайлового, Галицинівки, Невельського, Опитного та Мар’їнки. Завдав авіаударів неподалік Первомайського, Красногорівки та Мар’їнки. Загарбники намагалися покращити тактичне положення в напрямку населеного пункту Невельське, отримали відсіч та відійшли.

На Новопавлівському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли поблизу Золотої Ниви, Пречистівки, Павлівки та Володимирівки. Ударів авіації противника зазнали райони Володимирівки та Новомихайлівки.

Нагадаємо, полковник запасу ЗСУ Роман Світан впевнений, що до кінця 2022 року можливо звільнити всі окуповані території України, включно з Кримом та Донбасом, якщо удвічі-утричі збільшити постачання озброєння та військової техніки.

Знайшли розстріляну автівку біля дому - рідні розшукують Андрія Репіка з Київщини

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.