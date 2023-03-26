ЗСУ на фронті ліквідували "героя Росії", який причетний до Іловайської трагедії - журналіст

ЗСУ ліквідували командира 1-го батальйону 247-го десантно-штурмового полку, "героя Росії" Дмитра Лисицького. Саме він причетний до Іловайської трагедії 2014 року.

Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов.

Російського окупанта ліквідували 26 березня. Він був командиром 1-го батальйону 247-го десантно-штурмового полку.

"Лисицький командував батальйонною тактичною групою 247-го полку, яка атакувала українські підрозділи, що проривалися з оточення в Іловайську в районі села Горбатенко. За війну в Україні в січні 2015-го року Лисицький був нагороджений званням "герой Росії". 247-й полк зазнає великих втрат під час вторгнення в Україну 2022 року, ліквідація Лисицького серйозно послабить боєздатність полку", - повідомив Бутусов.

Іловайська трагедія 2014 року

У серпні 2014 року після запеклих боїв бійці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області. Російські військові обстріляли коридор, яким за домовленістю мали виходити українські бійці.

За даними Офісу генерального прокурора, у ніч проти 24 серпня 2014 року відбулось наймасштабніше пряме вторгнення збройних сил країни-агресора на територію України та подальше вчинення ними воєнних злочинів. На той момент сили ЗС РФ складалися з дев’яти батальйонно-тактичних груп: 3500 осіб особового складу, до 60 танків, до 320 БМД (БМП), до 60 гармат, до 45 мінометів та 5 протитанкових ракетних комплексів. 29 серпня російські військовослужбовці впритул розстріляли з важкого озброєння колони українських військових. Воїнів ЗСУ окупанти добивали, не надавши медичної допомоги.

Тоді росіяни вбили 366 українських воїнів, 429 - отримали поранення різного ступеню тяжкості, 300 - потрапили у полон.

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