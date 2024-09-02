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ЗСУ на Харківщині деокупували частину важливого населеного пункту - військовий

ЗСУ на Харківщині деокупували частину важливого населеного пункту - військовий

ЗСУ на фронті / Фото: Associated Press

Наразі російська армія намагається повернути втрачені позиції

За останні два тижні ЗСУ деокупували частину території в районі Глибокого Харківської області.

Про це розповів в ефірі КИЇВ24 заступник комбату батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр Олесь Маляревич.

"Дуже важливий населений пункт. І наразі ворог схаменувся, підтягнув значні резерви і намагається повернути втрачені позиції. Зараз відбуваються інтенсивні удари із їхнього боку. Ми зараз перебуваємо у цьому напрямку в обороні і міцно тримаємо свої лінії оборони. Тож продовжуються бої. Знаємо, що чекати і що робиться у нашу сторону. Працюємо", - повідомив він.

Маляревич додав, що на цьому напрямку постійно відбувається ротація російських військ. За його словами, більше тижня не тримаються.

Глибоке Харківської області на мапі. ФОТО: DeepState / ©
Глибоке Харківської області на мапі. ФОТО: DeepState

Нагадаємо, на Куп'янському напрямку, де тривалий час було дуже гаряче, окупанти суттєво знизили кількість штурмів.

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