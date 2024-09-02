ЗСУ на Харківщині деокупували частину важливого населеного пункту - військовий

Наразі російська армія намагається повернути втрачені позиції
За останні два тижні ЗСУ деокупували частину території в районі Глибокого Харківської області.
Про це розповів в ефірі КИЇВ24 заступник комбату батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр Олесь Маляревич.
"Дуже важливий населений пункт. І наразі ворог схаменувся, підтягнув значні резерви і намагається повернути втрачені позиції. Зараз відбуваються інтенсивні удари із їхнього боку. Ми зараз перебуваємо у цьому напрямку в обороні і міцно тримаємо свої лінії оборони. Тож продовжуються бої. Знаємо, що чекати і що робиться у нашу сторону. Працюємо", - повідомив він.
Маляревич додав, що на цьому напрямку постійно відбувається ротація російських військ. За його словами, більше тижня не тримаються.
Нагадаємо, на Куп'янському напрямку, де тривалий час було дуже гаряче, окупанти суттєво знизили кількість штурмів.
Читайте також: