ЗСУ на Харківщині "затрофеїли" російську РСЗВ "Торнадо" та гармату "Мста-С": фото

ЗСУ продовжують збирати трофеї, які залишили російські окупанти.
Сили оборони захопили російську РСЗВ "Торнадо" та гармату "Мста-С".
Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.
РСЗВ "Торнадо-Г" є глибокою модернізацією "Граду". Вона має більший ступінь автоматизації, що зменшує час, необхідний на розгортання та підготовку системи до вогню.
"Відмінності "Торнадо-Г" від РСЗВ "Град" полягають у зменшенні обслуги до 2-х осіб, скороченні часу розгортання на позиції та веденні вогню без топогеодезичної підготовки. За ефективністю "Торнадо-Г" перевершує "Град" у 2,5-3 рази", - йдеться у повідомленні.
Російська гармата 2С19 "Мста-С" також допомагатиме вбивати російських окупантів в Україні.
Нагадаємо, ЗСУ за дві години "приземлили" два російські літаки та один безпілотник.
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