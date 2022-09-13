ЗСУ на Харківщині "затрофеїли" російську РСЗВ "Торнадо" та гармату "Мста-С": фото

Сили оборони захопили російську РСЗВ "Торнадо" та гармату "Мста-С".

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

РСЗВ "Торнадо-Г" є глибокою модернізацією "Граду". Вона має більший ступінь автоматизації, що зменшує час, необхідний на розгортання та підготовку системи до вогню.

"Відмінності "Торнадо-Г" від РСЗВ "Град" полягають у зменшенні обслуги до 2-х осіб, скороченні часу розгортання на позиції та веденні вогню без топогеодезичної підготовки. За ефективністю "Торнадо-Г" перевершує "Град" у 2,5-3 рази", - йдеться у повідомленні.

Російська гармата 2С19 "Мста-С" також допомагатиме вбивати російських окупантів в Україні.

Фото: СтратКом ЗСУ

Нагадаємо, ЗСУ за дві години "приземлили" два російські літаки та один безпілотник.

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