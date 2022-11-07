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ЗСУ на Харківщині знайшли прапор України: місцевий закопав його, щоб стяг не дістався окупантам

ЗСУ на Харківщині знайшли прапор України: місцевий закопав його, щоб стяг не дістався окупантам

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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Час на прочитання
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ЗСУ на Харківщині знайшли прапор України: місцевий закопав його, щоб стяг не дістався окупантам

Фото: Максим Козицький / Facebook

Прапор знайшли бійці територіальної оборони.

Житель одного із сіл Харківської області на своєму городі закопав прапор України. Чоловік не хотів, щоб під час окупації росіяни осквернили державний символ.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Житель одного з сіл на Харківщині, яке було в окупації, розповів, що на початку війни він закопав державний прапор на своєму городі.

"Коли його село потрапило під тимчасову окупацію, чоловікові вдалося виїхати до безпечнішого місця, а після того, як наші воїни звільнили населений пункт, він повідомив їм про цінний сховок. Бійці нашої 103-ї бригади Сил територіальної оборони ЗСУ викопали стяг і вже невдовзі знамено повернеться до власника", - написав Козицький. 

Контрнаступ на Харківщині 

Українські захисники у вересні здійснили успішний контрнаступ на Харківському напрямку. Воїнам вдалося вибити російських окупантів із більшості населених пунктів.

6 листопада армія Російської Федерації намагалася наступати в Чугуївському районі на Харківщині. Втім, окупанти відступили із втратами через відсіч українських військових.

Також у Харкові правоохоронці затримали прихильницю путінських військ. Під час окупації Куп'янська вона перейшла на бік російських загарбників та збирала "податки".

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Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1251
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