ЗСУ на Херсонщині проводять прикриті операції і зривають спроби окупантів йти до Дніпра – Хлань

На лівобережжі Херсонської області ЗСУ проводять прикриті з правого берега операції та зривають спроби окупаційної армії Росії йти до річки Дніпро.

Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

"Можна сказати, що Кринків вже немає як населеного пункту, залишилася тільки назва. Окупанти хизуються, що Кринки вони контролюють. Хоча, як ми бачимо, контроль окупантів Кринків закінчується влучними попаданнями безпілотників саме по намаганню окупантів завести техніку або особовий склад ближче до узбережжя Дніпра. Але ЗСУ виконують завдання на лівому березі. Наразі недоречно казати про плацдарми, але завдання виконуються. І це є для окупантів головним болем", - зауважив Хлань.

Хлань також додав, що усі намагання окупантів повністю контролювати узбережжя з лівого берега в районі Кринків, Антонівського та залізничного мостів нічим не закінчуються.

Нагадаємо, за даними Генштабу, росіяни намагаються вибити підрозділи ЗСУ із плацдармів на лівобережжі Дніпра.

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