ЗСУ на Херсонщині збили третій за добу російський вертоліт: міг бути з українськими двигунами

Вертоліт також збили у Бериславському районі.

Українські захисники в Херсонській області ввечері 24 жовтня збили третій за добу російський вертоліт Ка-52. Він міг бути з українськими двигунами.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

"24 жовтня, близько 21:30 години, в Бериславському районі Херсонщини підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" Повітряних сил ЗС України збито третій за добу російський вертоліт Ка-52, можливо, із двигунами від українського виробника", - йдеться в повідомленні.

Втрати окупаційної армії на війні проти України і скандал з "Мотор Січ"

ЗСУ 24 жовтня за пів години збили два російські вертольоти Ка-52. Сталося це також у Бериславському районі Херсонської області.

Раніше СБУ затримала президента "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва за підозрою в роботі на Російську Федерацію.

24 жовтня СБУ опублікувала аудіозаписи телефонних розмов президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва, що підтверджують його співпрацю з РФ. Він був не проти, що Росія розбомбила частину "Мотор Січі", та домовлявся про постачання Росії нових двигунів.

Шевченківський районний суд міста Києва відправив 83-річного Богуслаєва під арешт на 60 діб.

Загалом станом на ранок 24 жовтня в Україні ліквідували 67070 окупантів, збили 270 літаків та 243 вертольоти.

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