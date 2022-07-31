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ЗСУ на Херсонщині знищили 40 вагонів із російською технікою та окупантами - речник Одеської ОВА

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ЗСУ на Херсонщині знищили 40 вагонів із російською технікою та окупантами - речник Одеської ОВА

Фото: Associated Press

Збройні сили України в Херсонській області завдали ракетного удару по ешелонах із російською технікою та окупантами.

Було ліквідовано орієнтовно 80 загарбників та знищено російську військову техніку

Про це повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук. 

"У ніч із п'ятниці на суботу високоточним ударом HIMARS було знищено залізничний ешелон з більш, ніж 40 вагонів, який прибув із Криму з живою силою, технікою та боєприпасами на залізничну станцію Брилівка Херсонської області. Втрати живої сили склали - близько 80 - 200 -х та 200 - 300-х", - повідомив Братчук. 

Нагадаємо, російські окупанти у неділю, 31 липня, ракетами обстріляли Одеський район.

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