ЗСУ на Херсонщині знищили кілька баз окупантів, склади з боєприпасами та техніку росіян

Українські захисники продовжують демілітаризувати окупантів.
У Херсонській області ЗСУ знищили кілька баз російських загарбників, склади з боєкомплектом та скупчення техінки.
Про це повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.
Станом на 20:00 20 вересня вдалось знищити на Херсонщини:
- Гаврилівка. Влучання в базування росіян.
- Правдино. Влучання у скупчення техніки та живої сили.
- Садове. Влучання в боєкомплект.
- В районі Чорнобаївки влучання в комплекс РЕБ "Мурманськ-БН".
- В Новій Каховці в районі ГЕС влучання в скупчення техніки.
Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц засудив плани Росії провести "референдуми" на окупованих територіях України та назвав ці "голосування" неприйнятними.
Читайте також:
- Рівень довіри до Збройних сил України та президента: соціологи оголосили результати опитування громадян
- Коли ЗСУ можуть звільнити правий берег Херсонської області - генерал США зробив прогноз
- "Останню розмову я ніколи не забуду": дружина військового, тіло якого знайшли в Ізюмі з браслетами на руках