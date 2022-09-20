ЗСУ на Херсонщині знищили кілька баз окупантів, склади з боєприпасами та техніку росіян

У Херсонській області ЗСУ знищили кілька баз російських загарбників, склади з боєкомплектом та скупчення техінки.

Про це повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.

Станом на 20:00 20 вересня вдалось знищити на Херсонщини:

Гаврилівка. Влучання в базування росіян.

Правдино. Влучання у скупчення техніки та живої сили.

Садове. Влучання в боєкомплект.

В районі Чорнобаївки влучання в комплекс РЕБ "Мурманськ-БН".

В Новій Каховці в районі ГЕС влучання в скупчення техніки.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц засудив плани Росії провести "референдуми" на окупованих територіях України та назвав ці "голосування" неприйнятними.

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