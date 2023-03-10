ЗСУ на Херсонщині знищили велику ДРГ ворога разом з флотом — Гуменюк

Всього було знищено 7 моторних катерів та 20 окупантів.

Українські військові в результаті успішної операції знищили ворожу диверсійно-розвідувальну групу російських загарбників на Херсонщині.

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Про це в ефірі національного телемарафону повідомила очільниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

Гуменюк заявила, що українські захисники знищили човникову флотилію разом з окупантами, які намагались дістатись до островів.

"Акція була невдала, тому що всі 7 човнів нами були знищені разом з самими групами диверсантів. Загальна кількість їх сягала понад 20 раш*стів", - заявила Гуменюк.

Зазначимо, що у Генеральному штабі 10 березня повідомили, що ЗСУ від 24 лютого 2022-го до 10 березня 2023-го ЗСУ знищили 156 990 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 870 російських військових.

Крім того, аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що російські війська готуються до нової атаки на Вугледар. Однак у них зберігаються проблеми з персоналом та боєприпасами.

Випуск ТСН 19:30 за 9 березня 2023 року | Новини України (повна версія жестовою мовою)

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