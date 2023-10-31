ЗСУ на Куп’янському напрямку дроном знищили російський танк (відео)

Вразили танк бійці 32-ої окремої механізованої бригади.
Українські бійці ударним дроном на Куп’янському напрямку філігранно знищили російський танк.
Відповідне відео з’явилося в телеграм-каналі “СтратКом”.
На Куп'янському напрямку бійці 32-ої окремої механізованої бригади за допомогою дрона-камікадзе завдали ураження по ворожому танку.
На кадрах видно, як ударний дрон, оператори якого виявили російську важку техніку в полі, влучним пострілом добили танк, з якого вже “валив” дим.
Нагадаємо, що вночі, 31 жовтня, російські окупанти завдали чергового удару по Україні. Ворог випустив два ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" та одну керовану авіаційну ракету Х-59.
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