ЗСУ на Куп’янському напрямку дроном знищили російський танк (відео)

Українські бійці ударним дроном на Куп’янському напрямку філігранно знищили російський танк.

Відповідне відео з’явилося в телеграм-каналі “СтратКом”.

На Куп'янському напрямку бійці 32-ої окремої механізованої бригади за допомогою дрона-камікадзе завдали ураження по ворожому танку.

На кадрах видно, як ударний дрон, оператори якого виявили російську важку техніку в полі, влучним пострілом добили танк, з якого вже “валив” дим.

ЗСУ на Куп’янському напрямку дроном знищили російський танк

Нагадаємо, що вночі, 31 жовтня, російські окупанти завдали чергового удару по Україні. Ворог випустив два ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

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