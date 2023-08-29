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ЗСУ на Куп’янському напрямку ударним дроном знищили техніку окупантів (яскраве відео)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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ЗСУ на Куп’янському напрямку ударним дроном знищили техніку окупантів (яскраве відео)

Техніка окупантів, яка згоріла / Фото: Прес-служба Генерального штабу ЗСУ

У окупантів "мінуснувся" танк, САУ та вежа із системою РЕБ.

Українські військові протягом ночі на Куп’янському напрямку знищили кілька різних видів важкої техніки російських окупантів.

Відповідне відео опублікували в телеграм-каналі “СтратКом”.

Як зазначається, на Купʼянському напрямку рота ударних БпАК Ахіллес” 92-ї окремої штурмової бригади ім. кошового отамана Івана Сірка протягом однієї ночі за допомогою ударного дрона знищили:

  • дві САУ 2С19;
  • танк Т-80;
  • вежу із системою РЕБ.

ЗСУ на Куп’янському напрямку ударним дроном знищили техніку окупантів

ЗСУ на Куп’янському напрямку ударним дроном знищили техніку окупантів

Нагадаємо, що неподалік Оленівки, що у Криму, пролунали вибухи.

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Дата публікації
Перегляди
1473
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