ЗСУ на Курщині вперше взяли в полон солдатів Північної Кореї: всі деталі і фото

Українські воїни вперше взяли в полон на Курщині військових з Північної Кореї.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, взяти в полон вдалося двох північнокорейських. Вони були поранені, але вижили, були доставлені в Київ. Наразі північнокорейські полонені спілкуються зі слідчими СБУ.

Зеленський наголосив, що полонити солдатів КНДР – завдання надзвичайно непросте. Адже зазвичай росіяни й інші військові з Північної Кореї добивають своїх поранених і роблять усе, щоб не збереглося доказів участі Північної Кореї у війні проти України.

"Вдячний нашим воїнам тактичної групи № 84 Сил спеціальних операцій ЗСУ та нашим воїнам-десантникам, які захопили в полон цих двох осіб", – подякував президент.

Він запевнив, що як і всім полоненим, цим двом солдатам з Північної Кореї надається необхідна медична допомога.

Зеленський доручив СБУ забезпечити журналістам доступ до цих полонених. "Світ має знати, що відбувається", - підсумував глава держави.

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