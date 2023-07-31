ЗСУ на Лиманському напрямку під час розвідки боєм знищили понад 10 окупантів (відео)

Українські військові в ближньому бою на Лиманському напрямку знищили понад 10 російських окупантів.

Відповідне відео з’явилося на сторінці ДПСУ в телеграмі.

Як стало відомо, бійці штурмової бригади “Сталевий кордон” “насипають” окупантам на Лиманському напрямку. Прикордонники проводили розвідку боєм, внаслідок якої понад 10 окупантів були знищені, ще чимало залишилося поранених.

Серед українських військових, на щастя, обійшлося без втрат.

На кадрах видно, як Сили оборони зі стрілецької зброї в лісосмузі “накривають” окупантів вогнем.

Українські військові на Лиманському напрямку знищили понад 10 окупантів

Нагадаємо, що пропагандиста з РФ Красовського планується оголосити у міжнародний розшук.

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