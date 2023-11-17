ЗСУ на лівобережжі Херсонщини: у ГУР розкрили, до чого можуть готуватися окупанти

Сили оборони України провели серію успішних дій на лівому березі Дніпра на Херсонському напрямку.

Успіхи українських військових на позиціях на лівобережжі Херсонщини можуть змусити російських окупантів провести певне перегрупування.

Думку про це висловив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Євген Єрін в ефірі "Радіо Свобода".

Він сказав, що на тлі останніх подій цілком ймовірні подібні маневри противника ймовірні у відповідь на успішні дії ЗСУ на півдні країни та закріплення на деяких плацдармах на східній стороні Херсонської області.

"Окупанти намагатимуться здійснити якесь перегрупування", - сказав представник військової розвідки.

ЗСУ на лівому березі Дніпра

У цьому регіоні, за словами Єріна, в окупантів вибудована багатоешалонована система оборони.

"Я так розумію, що вони готувалися до таких сценаріїв і припускали, що їм доведеться відступати з лівого берега. Далі як розвиватиметься ситуація - ми побачимо", - розповів офіцер.

Нагадаємо, сили оборони України провели серію успішних дій на лівому березі Дніпра на Херсонському напрямку. Там проводяться диверсійні, рейдові та розвідувальні дії.

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