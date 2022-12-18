ЗСУ на Луганщині вдарили по штабу окупантів, у якому ті пробули лише два дні: багато загиблих

Українські захисники точковим ударом знищили скупчення окупантів та їхньої техніки в приміщенні одного з освітніх закладів міста Щастя, Луганської області.

Про це інформує Центр національного спротиву.

Як стало відомо української стороні, 14 грудня окупанти незаконно заїхали до приміщення одного з ПТУ в місті Щасті. Пробули там вони тільки два дні.

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Сказано, що завдяки точковому удару 16 грудня було знищено 16 окупантів та 12 одиниць військової техніки. Ще близько травмованих 40 росіян потрапили до шпиталю. У них травми різної тяжкості.

"Удар став можливим завдяки координації підпілля та ЗСУ. Центр національного спротиву зазначає, що кожен мешканець тимчасово окупованих територій може наблизити момент звільнення свого населеного пункту. Анонімно повідомити про місцерозташування ворога можна за посиланням", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, збройні сили України за добу знищили ще 590 російських окупантів — загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 98 280 окупантів.

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