ЗСУ на Луганщині відбили п'ять атак окупантів: найгарячіші точки на 28 березня

Найгарячіше наразі в Рубіжному, Сєвєродонецьку, Попасній.
Збройні сили України в ніч на 28 березня відбили п'ять атак окупантів на Луганщині. Українські захисники знищили два російські танки, бойову машину піхоти та один автомобіль.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
Також противник мав втрати у живій силі. Дані по кількості уточнюються.
За словами голови ОВА, найгарячіше наразі в Рубіжному, Сєвєродонецьку, Попасній. Росіяни не полишають спроб захопити міста, але успіху не мають.
У Рубіжному та Сєвєродонецьку пошкоджені житлові будинки, горіли квартири.
"Внаслідок обстрілу втратили одного рубіжанина, ще одна людина поранена - і вже знаходиться в лікарні", - зазначив Гайдай.
Нагадаємо, що унаслідок обстрілів армією РФ Борівського Луганської області знайдено загиблу дитину. Двоє осіб поранено, з яких також одна дитина.
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