ЗСУ на Луганщині знищили три танки, одну БМП та особовий склад окупантів: фото

Українські захисники продовжують ліквідовувати окупантів.
У Луганській області українські захисники ліквідували три танки Т-72, одну БМП-3 та весь особовий склад окупантів.
Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.
"ЗСУ показали результат злагодженої і успішної роботи піхотинців та артилеристів Королівської бригади на Луганщині. Мінус три танки Т-72, одна БМП-3 та весь особовий склад окупантів", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Френсіс Фукуяма, американський політолог сколихнув світ новою статтею, в якій прогнозує: "Росія йде до повної поразки в Україні".
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