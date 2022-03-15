ЗСУ на Луганщині знищили три танки, одну БМП та особовий склад окупантів: фото

ЗСУ на Луганщині знищили три танки, одну БМП та особовий склад окупантів: фото

Українські захисники продовжують ліквідовувати окупантів.

У Луганській області українські захисники ліквідували три танки Т-72, одну БМП-3 та весь особовий склад окупантів.

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Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.

"ЗСУ показали результат злагодженої і успішної роботи піхотинців та артилеристів Королівської бригади на Луганщині. Мінус три танки Т-72, одна БМП-3 та весь особовий склад окупантів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Френсіс Фукуяма, американський політолог сколихнув світ новою статтею, в якій прогнозує: "Росія йде до повної поразки в Україні".

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