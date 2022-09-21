ЗСУ на Луганщині знищили ворожу комендатуру, де, ймовірно, перебували чеченці

Збройні сили України 20 вересня знищили окупаційну комендатуру у Сватовому на Луганщині, де, ймовірно, перебували чеченці.

Окупанти організували у місті штаб та склад боєприпасів, однак все злетіло у повітря.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram.

"За попередньою інформацією, 250 росіян отримали статуси "200-й" та "300-й". Скоріш за все, в комендатурі знаходилися чеченці", - сказав Гайдай і додав, що наразі цю інформацію перевіряють.

Нагадаємо, українське командування підтверджує знищення "комендатури" в місті Сватове, де армія РФ організувала штаб та склад боєприпасів. Минулої доби там пролунали кілька вибухів. Йдеться про "хлопки" в "комендатурі", колишньому МКДС та складах боєкомплекту в районі АТП.

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