ЗСУ на Луганщині звільнили вже сім населених пунктів: Гайдай оприлюднив перелік

Про назви деокупованих сіл раніше не повідомлялось.

ЗСУ на Луганщині звільнили вже сім населених пунктів. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай наголосив, що це є свідченням того, що регіон буде деокупованим.

Про це він написав на своєму телеграм-каналі.

Гайдай повідомив, що першою на Луганщині ЗСУ звільнили Греківку. Проте про звільнення окупованої частини Луганщини офіційно не повідомлялось, оскільки там тривали стабілізаційні заходи.

Станом на 9 жовтня офіційно відомо про звільнення таких населених пунктів у Луганській області:

село Новолюбівка Красноріченської селищної громади Сватівського району;

село Невське Красноріченської селищної громади Сватівського району;

село Греківка Красноріченської селищної громади Сватівського району;

село Новоєгорівка Коломийчиської сільської громади Сватівського району;

село Надія Коломийчиської сільської громади Сватівського району;

село Андріївка Коломийчиської сільської громади Сватівського району;

село Стельмахівка Коломийчиської сільської громади Сватівського району.

Звільнення Луганської області: що відомо

Після контрнаступу на Харківщині ЗСУ почали звільняти тимчасово окуповані населені пункти Луганської області. На початку тижня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що ЗСУ звільнили шість населених пунктів в області, проте через заходи безпеки відмовлявся озвучувати їхні назви.

9 жовтня стало відомо про звільнення села Стельмахівка Луганської області.

Російські окупанти готують оборону на Луганщині: стягують туди техніку, здійснюють мінування території та споруд. Росіяни готуються оборонятись у Кремінній та Сватовому.

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