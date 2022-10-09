ЗСУ на Луганщині звільнили вже сім населених пунктів: Гайдай оприлюднив перелік

Про назви деокупованих сіл раніше не повідомлялось.
ЗСУ на Луганщині звільнили вже сім населених пунктів. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай наголосив, що це є свідченням того, що регіон буде деокупованим.
Про це він написав на своєму телеграм-каналі.
Гайдай повідомив, що першою на Луганщині ЗСУ звільнили Греківку. Проте про звільнення окупованої частини Луганщини офіційно не повідомлялось, оскільки там тривали стабілізаційні заходи.
Станом на 9 жовтня офіційно відомо про звільнення таких населених пунктів у Луганській області:
- село Новолюбівка Красноріченської селищної громади Сватівського району;
- село Невське Красноріченської селищної громади Сватівського району;
- село Греківка Красноріченської селищної громади Сватівського району;
- село Новоєгорівка Коломийчиської сільської громади Сватівського району;
- село Надія Коломийчиської сільської громади Сватівського району;
- село Андріївка Коломийчиської сільської громади Сватівського району;
- село Стельмахівка Коломийчиської сільської громади Сватівського району.
Звільнення Луганської області: що відомо
Після контрнаступу на Харківщині ЗСУ почали звільняти тимчасово окуповані населені пункти Луганської області. На початку тижня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що ЗСУ звільнили шість населених пунктів в області, проте через заходи безпеки відмовлявся озвучувати їхні назви.
9 жовтня стало відомо про звільнення села Стельмахівка Луганської області.
Російські окупанти готують оборону на Луганщині: стягують туди техніку, здійснюють мінування території та споруд. Росіяни готуються оборонятись у Кремінній та Сватовому.
Читайте також:
- Жданов розповів, який напрямок оборони росіян – найвразливіший
- На порозі битви за Херсон: американський бригадний генерал спрогнозував подальші поразки Путіна
- Окупанти та зрадники тікають з Луганщини: у напрямку російського кордону утворилися кілометрові черги