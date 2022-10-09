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ЗСУ на Луганщині звільнили вже сім населених пунктів: Гайдай оприлюднив перелік

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ЗСУ на Луганщині звільнили вже сім населених пунктів: Гайдай оприлюднив перелік

Фото: Сергій Гайдай

Про назви деокупованих сіл раніше не повідомлялось.

ЗСУ на Луганщині звільнили вже сім населених пунктів. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай наголосив, що це є свідченням того, що регіон буде деокупованим. 

Про це він написав на своєму телеграм-каналі. 

Гайдай повідомив, що першою на Луганщині ЗСУ звільнили Греківку. Проте про звільнення окупованої частини Луганщини офіційно не повідомлялось, оскільки там тривали стабілізаційні заходи. 

Станом на 9 жовтня офіційно відомо про звільнення таких населених пунктів у Луганській області: 

  • село Новолюбівка Красноріченської селищної громади Сватівського району;
  • село Невське Красноріченської селищної громади Сватівського району;
  • село Греківка Красноріченської селищної громади Сватівського району;
  • село Новоєгорівка Коломийчиської сільської громади Сватівського району;
  • село Надія Коломийчиської сільської громади Сватівського району;
  • село Андріївка Коломийчиської сільської громади Сватівського району;
  • село Стельмахівка Коломийчиської сільської громади Сватівського району.

Звільнення Луганської області: що відомо

Після контрнаступу на Харківщині ЗСУ почали звільняти тимчасово окуповані населені пункти Луганської області. На початку тижня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що ЗСУ звільнили шість населених пунктів в області, проте через заходи безпеки відмовлявся озвучувати їхні назви. 

9 жовтня стало відомо про звільнення села Стельмахівка Луганської області

Російські окупанти готують оборону на Луганщині: стягують туди техніку, здійснюють мінування території та споруд. Росіяни готуються оборонятись у Кремінній та Сватовому. 

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Стаття з добірки новин:
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Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
749
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