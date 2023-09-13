ЗСУ на Мелітопольському напрямку філігранно спалили танк росіян (відео)

Окупанти пересувалися дорогою, коли в них влучив дрон.

Українські військові на Мелітопольському напрямку “мінуснули” ударним дроном техніку окупантів.

Відповідне відео опублікували в телеграм-каналі “СтратКом ЗСУ”.

Як зазначається, на Мелітопольському напрямку рота ударних БпЛА 47-ої окремої механізованої бригади ліквідувала ворожу техніку, яка переміщалася дорогою. Завдяки влучному пострілу ЗСУ окупанти втратили ще один танк.

ЗСУ на Мелітопольському напрямку “мінуснули” танк окупантів

Нагадаємо, що нацгвардійці знищили "непробивний" танк окупантів.

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