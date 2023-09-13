ЗСУ на Мелітопольському напрямку філігранно спалили танк росіян (відео)

Окупанти пересувалися дорогою, коли в них влучив дрон.
Українські військові на Мелітопольському напрямку “мінуснули” ударним дроном техніку окупантів.
Відповідне відео опублікували в телеграм-каналі “СтратКом ЗСУ”.
Як зазначається, на Мелітопольському напрямку рота ударних БпЛА 47-ої окремої механізованої бригади ліквідувала ворожу техніку, яка переміщалася дорогою. Завдяки влучному пострілу ЗСУ окупанти втратили ще один танк.
Нагадаємо, що нацгвардійці знищили "непробивний" танк окупантів.
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