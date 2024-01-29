ЗСУ на околиці Авдіївки відбили комплекс "Царская охота" – голова МВА

ЗСУ відбили у ворога ресторанний комплекс "Царская охота" на околиці Авдіївки. Зараз під містом тривають важкі бої, але українські війська тримають свої позиції.

Про це повідомив очільник Авдіївської МВА Віталій Барабаш, інформує "24 канал".

Барабаш описав ситуацію на Авдіївській ділянці фронту. За його словами, українські війська знешкодили російські диверсійно-розвідувальні групи, які заходили до міста.

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"Царську охоту" відбили, її повністю контролюють ЗСУ", – сказав очільник військової адміністрації і додав, що ворог туди лізе у намаганнях знову захопити позицію.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Загалом ситуація на Авдіївському напрямку на 29 січня докорінно не змінилася. Окупанти тиснуть, підтягують резерви і щодня кидають у штурми велику кількість людей.

Ворог активно застосовує артилерію: фіксується 50-60 обстрілів на день. Однак уже кілька днів майже немає авіабомбових ударів.

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Евакуація з Авдіївки

Барабаш повідомив, що на ранок 29 січня в Авдіївці залишаються 1014 людей. Попри постійні обстріли та відсутність будь-яких комунікацій, вони відмовляються виїжджати.

"На мій погляд, це вже на межі якогось морального злочину. Вони сидять, маємо привозити їм гуманітарну допомогу, маємо вмовляти їх ще в таких умовах", – сказав очільник МВА.

Однак є й такі жителі міста, які після майже двох років під обстрілами тепер ухвалюють рішення і виїжджають. Так, 28 січня з Авдіївки виїхали три людини, перед тим – 22, днем раніше – 28.

Барабаш зазначив, що останнім часом проводити евакуацію дуже непросто, тому що російські загарбники постійно обстрілюють дорогу.

Нагадаємо, 28 січня військовий експерт Ігор Романенко повідомив, що російські війська атакують Авдіївку з трьох боків: у районі Степового на півночі, "в лоб" – ресторан "Царская охота" і в напрямку Первомайського на півдні.

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