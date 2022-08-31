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ЗСУ на півдні атакували пункти управління, склади боєприпасів та артилерію окупантів: які втрати у ворога

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ЗСУ на півдні атакували пункти управління, склади боєприпасів та артилерію окупантів: які втрати у ворога

Фото: Операція об'єднаних сил / Facebook

Українські військові закріпили вогневий контроль над Каховським і Антонівським автомобільним мостами на Херсонщині.

ЗСУ також завдали ворогові втрат як у техніці, так і в живій силі.  

Про це 31 серпня повідомив речник ОК "Південь" Владислав Назаров.

Так, українські ракетно-артилерійські підрозділи завдали ударів по двох пунктах управління, двох складах з боєприпасами, засобах ППО, радіолокаційній станції та по районах зосередження артилерії російських військ.  

Підтверджені втрати ворога складають: 

  • 15 військових,
  • 3 танки Т-72, 
  • зенітно-ракетний комплекс "Тор", 
  • ударно-розвідувальний безпілотник "Форпост", 
  • 6️ одиниць авто- бронетехніки,
  • 2️ склади боєприпасів.

Водночас у Чорному морі Росія тримає на бойовому чергуванні три носії крилатих ракет "Калібр", споряджені 20 ракетами.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов повідомив, коли очікувати успіху ЗСУ на півдні країни.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1164
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