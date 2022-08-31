ЗСУ на півдні атакували пункти управління, склади боєприпасів та артилерію окупантів: які втрати у ворога

Українські військові закріпили вогневий контроль над Каховським і Антонівським автомобільним мостами на Херсонщині.
ЗСУ також завдали ворогові втрат як у техніці, так і в живій силі.
Про це 31 серпня повідомив речник ОК "Південь" Владислав Назаров.
Так, українські ракетно-артилерійські підрозділи завдали ударів по двох пунктах управління, двох складах з боєприпасами, засобах ППО, радіолокаційній станції та по районах зосередження артилерії російських військ.
Підтверджені втрати ворога складають:
- 15 військових,
- 3 танки Т-72,
- зенітно-ракетний комплекс "Тор",
- ударно-розвідувальний безпілотник "Форпост",
- 6️ одиниць авто- бронетехніки,
- 2️ склади боєприпасів.
Водночас у Чорному морі Росія тримає на бойовому чергуванні три носії крилатих ракет "Калібр", споряджені 20 ракетами.
Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов повідомив, коли очікувати успіху ЗСУ на півдні країни.
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