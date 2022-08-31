ЗСУ на півдні атакували пункти управління, склади боєприпасів та артилерію окупантів: які втрати у ворога

Українські військові закріпили вогневий контроль над Каховським і Антонівським автомобільним мостами на Херсонщині.

ЗСУ також завдали ворогові втрат як у техніці, так і в живій силі.

Про це 31 серпня повідомив речник ОК "Південь" Владислав Назаров.

Так, українські ракетно-артилерійські підрозділи завдали ударів по двох пунктах управління, двох складах з боєприпасами, засобах ППО, радіолокаційній станції та по районах зосередження артилерії російських військ.

Підтверджені втрати ворога складають:

15 військових,

3 танки Т-72,

зенітно-ракетний комплекс "Тор",

ударно-розвідувальний безпілотник "Форпост",

6️ одиниць авто- бронетехніки,

2️ склади боєприпасів.

Водночас у Чорному морі Росія тримає на бойовому чергуванні три носії крилатих ракет "Калібр", споряджені 20 ракетами.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов повідомив, коли очікувати успіху ЗСУ на півдні країни.

Звільнення Херсона: на Антонівському мосту сталися три потужні вибухи

Читайте також: