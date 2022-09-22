ЗСУ на півдні двома ракетами збили одразу чотири безпілотники, які Росії передав Іран

22 вересня близько 22:00 ЗСУ збили чотири дрони, які Іран передав Росії.
Українські захисники на Миколаївщини двома ракетами збили одразу чотири іранських дрони-камікадзе Shahed-136.
Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.
"22 вересня, близько 20.00 години, на Миколаївщині, воїнами зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" двома зенітними керованими ракетами середньої дальності збито одразу чотири російських дрона-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Євросоюзі вважають, що Росія жорстоко бомбардуватиме Україну.
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